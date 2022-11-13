وقفة احتجاجية في "الطيبة" بالداخل المحتل ضد قرار هدم أحد المنازل

شارك أهالي بلدة "الطيبة" بأراضي الداخل المحتل عام 48، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد قرار هدم بيت المواطن ضياء جابر، وذلك مقابل بلدية المدينة.

ورفع المحتجون، خلال الوقفة اللافتات المناهضة لسياسة هدم البيوت وتشريد الفلسطينيين من بيوتهم، وهتفوا لنصرة جابر في وجه المؤسسة الصهيونية.

ودعا المشاركون في الوقفة، ابناء شعبنا في الـداخل المحتل الى التصدي لمجزرة هدم البيوت في كافة اماكن تواجد الفلسطينيين في الـ 48.

جدير ذكره أنه تندرج الوقفة في إطار وقفات مختلفة لتسجيل موقف ضد سياسة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي.