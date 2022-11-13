بالصور الاحتلال يعتقل شاباً من نابلس بذريعة حوزته سلاح

زعم جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أنه اعتقل شاباً من نابلس بذريعة حوزته سلاح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن قوات الجيش اعتقلت في وقت سابق من مساء اليوم، فلسطينيًا بالقرب من مدينة نابلس، وعثرت على سلاح نوع M-16 في سيارته".

جدير ذكره أنه شددت قوات الاحتلال مؤخراً من إجراءتها الأمنية قرب مدينة نابلس تحسباً من وقوع عمليات فدائية ينفذها شبان مقاومون من مدينة نابلس.

وتشهد مدينتي نابلس وجنين اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبتي جنين ونابلس، حيث تهدف قوات الاحتلال اعتقال بعض المقاومين أو اغتيال البعض الآخر.





