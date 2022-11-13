بالصور قوات الاحتلال تُعيد فتح مدخل بلدة قُصرة جنوب نابلس

أعادت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، فتح مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال قامت بإزالة السواتر الترابية على مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس، وإعادة فتح الطريق المغلقة.

ويُشار إلى أنه يحد بلدة قُصرة ثلاث مستوطنات صهيونية تحيط بها، موزعة كالآتي (مجدليم) شرق البلدة، (ايش كوديش) جنوب شرق البلدة، (احيا) جنوب البلدة.

وقد شهدت بلدة قُصرة بالفترة الأخيرة الكثير من الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين ضد المواطنين، وشملت الاعتداء المباشر على المواطنين أو على ممتلاكتهم، هذا وقد واحتجز أهالي البلدة الأبطال أكثر من مرة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا اقتحام البلدة والعبث فيها.

وتقع قُصرة جنوب شرق مدينة نابلس، وتحيط بها عدة قرى منها: جوريش وقبلان وعقربا وقريوت وتلفيت وجالود، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونماً، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونماً.





