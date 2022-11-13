طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار لذيذة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار وهي من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت وخاصة في فصل الشتاء، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار وهي من الوصفات اللذيذة والمفضلة لدى كافة أفراد الأسرة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار لذيذة، ولمعرفة كامل تفاصيل الوصفة تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال على اعجابكم.

أولاً: المكوّنات

كيلوغرام من الدّجاج.

حبّة كبيرة من الفليفلة الحمراء.

حبّة كبيرة من الفليفلة الخضراء.

بصلة كبيرة مقطّعة إلى مكعّبات.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم ناعماً.

ربع كوب من زيت الزّيتون.

ملعقة صغيرة من الكمّون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

ملعقة صغيرة من الشّطّة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ملعقة صغيرة من الرّيحان.

حبّتان كبيرتان من البطاطا.

ثوم.





ثانياً: طريقة التّحضير

- وضع البهارات في وعاء صغير، وهي الكمّون، والكركم، والبابريكا، والشطّة الحارّة، والملح، والفلفل بالإضافة إلى الأوريجانو والرّيحان، ثمّ تقليب جميع البهارات حتّى تختلط.

- تقسيم الكميّة الموجودة لدينا من خليط البهارات إلى قسمين، ووضع القسم الأول على الدّجاج مع ضرورة إدخال البهارات في المنطقة بين الجلد والّلحم، ثمّ وضعها في صينيّة الفرن متوسّطة الحجم، والاحتفاظ بكميّة البهار المتبقيّة لإضافتها على الخضار فيما بعد.

- غسل البطاطا بشكل جيّد تحت الماء بواسطة فرشاة خاصّة بتنظيف الخضار وذلك لإزالة كلّ الأتربة والأوساخ العالقة بها.

- تقشير البطاطا بواسطة سكّين حادّة، وعلى لوح التّقطيع تقطيع الخضار، ثمّ تقطيع البطاطا على شكل مكعّبات متوسّطة الحجم، ووضعها في وعاء كبير.

- تقطيع الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر إلى مكعّبات متوسّطة الحجم، وإضافته إلى البطاطا في الوعاء، ثمّ إضافة الثّوم وتقطيع البصل إلى مكعّبات ووضعه على الخضروات.

- توزيع القسم المتبقّي من البهارات، وإضافة القليل من زيت الزّيتون إلى الخضار، ثمّ التقليب بأطراف الأصابع لتتوزّع البهارات على الخضروات بشكل تامّ.

- توزيع الخضار فوق الدّجاج في صينيّة الفرن.

- وضع الطّبق داخل الفرن مدّة ساعة تقريباً حتّى ينضج الدّجاج والخضار.

- إخراج طبق الدّجاج بالخضار من الفرن، ورشّ عليه البقدونس المفروم، وتقديمه بجانب الأرزّ الأبيض.

وبالهناء والشفاء..