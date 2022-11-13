بالفيديو أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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مباراة فولهام ومانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولهام، مساء الأحد، في ختام الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد جمع 23 نقطة قبل مواجهة فولهام، ويسعى للعودة إلى درب الانتصارات بعد الخسارة (1-3) أمام أستون فيلا في الجولة الماضية.

غياب رونالدو

في المقابل جمع فولهام، العائد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، 19 نقطة قبل مواجهة "الشياطين الحمر".

وتشهد تشكيلة مانشستر يونايتد غياب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بداعي المرض.





افتتاح الاهداف للمانشستر

وفي الدقيقة 14 من مباراة فولهام ومانشستر يونايتد، افتتح "الشياطين الحمر" التسجيل عن طريق كريستيان إريكسن.

أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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