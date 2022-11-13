سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022| قفزة جديدة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022، يتصدر سعر الدولار اليوم في مصر اهتمامات المستثمرين وعموم المواطنين في مصر بحسبانه مؤشرًا قويًا على حالة الاقتصاد ومستقبله القريب، لا سيما في ظل الانخفاض الحاد لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأسابيع الماضية، و يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في مصر اليوم

في صباح الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ إلى 24.37 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، مقابل 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنك حكومي في مصر، البنك الأهلي، استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

كما حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه في بداية تعاملات اليوم لدى بنك مصر، عند 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، لم يتغير سعر صرف الدولار الأمريكي بالتعاملات المبكرة، ليتداول مستقرًا عند مستوى 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية :

• أبوظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء - 24.45 جنيه للبيع

• المصري الخليجي: 24.42 جنيه للشراء - 24.45 جنيه للبيع

• الأهلي الكويتي: 24.41 جنيه للشراء - 24.44 جنيه للبيع

• الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء - 24.44 جنيه للبيع

• العربي الأفريقي: 24.36 جنيه للشراء - 24.43 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

ومع تشديد السلطات المصرية الخناق على تجار العملة للسيطرة على المضاربات التي كانت أحد أهم أسباب الفجوة في أسعار صرف الدولار بين التي تطرحها البنوك وأسعار السوق الموازية، لجأ عدد كبير من المضاربين إلى صفحات متابعة أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، لطرح منشورات يوميًا لبيع الدولار بسعر أعلى يفوق الرسمي بالبنوك بنحو يتراوح بين 15 قرشًا و150 قرشًا.