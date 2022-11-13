الطويل: تفاقم معاناة الأسرى خلال الشتاء جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة

وقالت الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل إن "الاحتلال يحاول استغلال أي ظروف، من أجل التنكيل والتضييق على الأسرى"، مؤكدةً أن "معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تزداد خلال موسم الشتاء، بسبب منع إدخال الملابس والأغطية الشتوية".

وأضافت الطويل، في تصريح صحفي: "الاحتلال يقوم بقطع المياه الساخنة والكهرباء على الأسرى في سجونه، للتنغيص عليهم في فصل الشتاء".

وشددت الطويل على أن انتهاكات الاحتلال تتزايد بحق الأسرى في فصل الشتاء بصورة كبيرة، منوهة إلى أن الأسرى يتضامنوا مع بعضهم البعض للتغلب على هذه المعاناة في فصل الشتاء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل قرابة 5 آلاف أسير وأسيرة داخل السجون وسط ظروف انسانية صعبة للغاية.