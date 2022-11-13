موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2022.. آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، حل علينا شهر ديسمبر، وهو الموعد الذي أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية لصرف الدفعة الثانية من مستحقات الشؤون الاجتماعية لعام 2022، بعد أن استلموا دفعة في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري، لكن الدفعة لم تسعفهم على سداد ديونهم أو شراء جميع احتياجات منازلهم، لكونهم لم يتقاضوا أي دفعة لأكثر من عامين على التوالي، وهو ما تسبب بأزمة معيشية حقيقة لهم، أثرت على كل مناحي حياتهم، لأن لا مصدر دخل لهم سواها.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 رسميا

نحو 116 ألف أسرة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أو ما يزيد قليلاً، تنتظر الإعلان الرسمي عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2022.. آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، لأن مسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية خرجوا بعدة تصريحات تعلن أن هناك دفعة ثانية من شيكات الشؤون في شهر ديسمبر 2022، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 رسميا.





موعد صرف دفعة الشؤون الجديدة 2022

وفي تصريح سابق لمفوض وزارة التنمية في المحافظات الجنوبية، قال فيه إن موعد صرف الدفعة الثانية من أموال الشؤون سيكون في شهر ديسمبر 2022، كما أعرب عن أمله بأن تنظم الدفعات وتعود إلى أربعة دفعات كما كانت في السابق، قبل أن تتقلص إلى دفعتين وصولا لمرور عامين دون صرف أي دفعة للأسر الفقيرة، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب عدم ايفاء الدول المتعهدة بصرف أموال دعما لموازنتها، موعد صرف دفعة الشؤون الجديدة 2022.









فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

وتهتم الآن الأسر المتعففة في البحث عن رابط، فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، حيث إنه ووفق المسؤولون في وزارة التنمية الاجتماعية، فأن انتظام صرف مخصصات الشؤون مرتبط ب3 جهات وهي الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التحويلات المالية، ووزارة المالية والبنك الدولي، وبشأن حدوث أي تغيير في أسماء الدفعة القادمة بين المسؤولون أن أسماء الدفعة القادمة قد تكون هي ذات الأسماء التي كانت تصرف لها في السابق، و أنه في حال تغيير معايير الدفعة التي سيتم الصرف لها ستكون هناك إضافة جديدة للأسماء، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2022.. آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.