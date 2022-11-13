راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": حالة من عدم الاستقرار تبدأ غدا وهذا موعد المنخفض القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2022، تفاصيل الحالة الجوية الفلسطينية بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الراصد العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على فلسطين، يومي الاثنين والثلاثاء، مع احتمالية سقوط زخات محلية من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشرقية من فلسطين المحتلة (مناطق الأغوار القريبة من الأردن).

وأشار العلامي إلى أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تتأثر فلسطين بمنخفض جوي، يُصاحبه انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء باردة، مع وجود فرص لسقوط زخات من الأمطار فوق المناطق الفلسطينية الشمالية والوسطى، وأجزاء من المنطقة الجنوبية الساحلية (قطاع غزة) التي قد تحظى بفرصة جيدة من كمية الأمطار.

ونوه العلامي إلى أن الأمطار تكون في بعض الأحيان غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، مع إمكانية هطول زخات من البرد أيضاً، مرجحاً أن ينتهي المنخفض بنهاية يوم الخميس.

وضرب منخفض جوي عميق، مصحوب بأمطار غزيرة، قطاع غزة والمناطق المُحيطة الأسبوع الماضي، أدى إلى تعرض شوارع ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، للغرق جرّاء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المنطقة.