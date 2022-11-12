أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 13/11/2022- سعر الذهب بالدينار

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، يتم تحديث أسعار الذهب في الأردن بشكل يومي لتزويدكم بآخر التطورات حول سعر الذهب في الأردن اليوم بيع وشراء، وكل ما يتعلق بسعر بيع الذهب في الأردن “Gold prices Jordan” بعملة دينار أردني مقابل الدولار الأمريكي، كما نقدم سعر الذهب اليوم في الأردن بمحلات الصاغة، لكل شخص مهتم بمضاربة الفوركس أو تداول الذهب ويرغب في معرفة سعر الذهب في الأردن للبيع والشراء سواء الخام أو المصنع من المستثمرين أو من يقبل على الزواج.

نقدم لكم في هذا التقرير الشامل توقعات أسعار الذهب في الأردن اليوم بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12)، اسعار الذهب في الاردن اليوم بيع وشراء “JOD” تتغير بشكل مستمر حسب اقتصاد المملكة الاردنية اليوم الأحد 13-11-2022.

سعر الذهب اليوم في الاردن بيع وشراء

نحن في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حريصون على عرض أي تغيير في أسعار الذهب اليوم في الأردن مع المصنعية بمحلات الصاغة، والآن مع جدول مفصل لـ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 وفقًا لما صدر عن (النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات) في المملكة الأردنية.

وحدة الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 42,100 دينار 39.300 دينار

عيار 21 36,000 دينار 34,500 دينار

عيار 18 32,300 دينار 29,300 دينار

أسعار الذهب اليوم في الأردن

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء بدون إضافة المصنعية (تكاليف الدمغ)، حيث أن السعر المعروض هو سعر جرام الذهب اليوم في الأردن الأحد 13 -11-2022 داخل بورصة الذهب ويتم إضافة المصنعية بناءً على الضريبة المضافة للقطعة المباعة، لذا، فإن سعر بيع الذهب في الأردن في حالة الاستعمال هو بالطبع أقل من سعر شراء الذهب اليوم في الأردن بحالته الجديدة.

وحدة الذهب دينار أردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.41 دينار $56.99

سعر الذهب عيار 22 37.04 دينار $52.24

اسعار الذهب عيار 21 35.36 دينار $49.86

اسعار الذهب عيار 18 30.31 دينار $42.74

سعر الذهب عيار 14 23.57 دينار $33.24

سعر الذهب عيار 12 20.20 دينار $28.49

اسعار أوقية الذهب 1,257 دينار $1,772

اسعار جنيه الذهب 282.85 دينار $398.92

اسعار كيلو الذهب 40,406 دينار $56,987

سعر الذهب في الأردن آخر 10 أيام

نوفر لكم من خلال الجدول التالي بيانات تفصيلية عن سعر الذهب بالدينار الأردني أمس والأيام العشرة السابقة من هذا الشهر، متضمنة كل أعيرة الذهب المتوفرة (24-21-18-14-10) بالعملة الأردنية الدينار.

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 نوفمبر 40.32 35.28 30.24 23.52 20.16

10 نوفمبر 40.06 35.05 30.04 23.37 20.03

9 نوفمبر 38.89 34.03 29.17 22.69 19.45

8 نوفمبر 39.06 34.18 29.30 22.79 19.53

7 نوفمبر 38.19 33.42 28.65 22.28 19.10

6 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

5 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

أسباب ارتفاع أو انخفاض سعر غرام الذهب بالأردن اليوم

هناك بعض العوامل التي تتسبب في تقلب أسعار الذهب من وقت لآخر من ارتفاع أو انخفاض، بما في ذلك: –

سعر برميل النفط: كلما ارتفع سعر برميل النفط، ارتفع معه سعر بيع الذهب اليوم في الأردن.

سعر الدولار: كما هو الحال عندما ينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي ، يرتفع معه سعر شراء الذهب وبيعه في الأردن.

التغييرات السياسية: على نفس المستوى، نحن لا نتغاضى عن التغيرات السياسية للدولة، مثل الحروب، لأن الحروب تتسبب في انخفاض سعر الدولار وبالتأكيد يؤدي هذا إلى ارتفاع في سعر الذهب.

كل ما سبق هو محاولة جادة منا لتقديم الإجابة على جميع أسئلتك حول سوق الذهب في الأردن والإجابة على بعض الأسئلة الشائعة حول سعر الذهب في الأردن اليوم بيع وشراء، بما في ذلك: -.

كم سعر جرام الذهب في الاردن، سعر أونصة الذهب اليوم في الأردن، سعر سبيكة الذهب في الأردن، كم سعر الذهب اليوم في الأردن مع المصنعية وما هو أفضل وقت لبيع الذهب.