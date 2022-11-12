بالفيديو ليفربول يواصل صحوته في الدوري الممتاز بثلاثية أمام ساوثهامبتون

حقق ليفربول انتصارا ثمينا على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثلاثية ليفربول روبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة وداروين نونيز "هدفين" (21 و42)، بينما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد تشي آدمز (9).



وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز الـ19.



بداية مثيرة



افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما ارتقى فيرمينو لعرضية من ركلة حرة حرة نفذها روبرتسون، مسددًا رأسية سكنت الشباك.



ونجح ساوثهامبتون في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل براوس عرضية من مخالفة، استغل آدمز من خلالها الخروج الخاطئ من أليسون، ليسدد رأسية بسهولة سكنت الشباك.



وأهدر ليفربول فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16، بعدما أرسل نونيز عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تجاه صلاح الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد المصري كرة مباشرة تألق بازونو في التصدي لها.



وتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما أرسل إيليوت بينية مميزة لنونيز الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة على الطائر سكنت الشباك.



طوفان الريدز



وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 30، بعدما مرر صلاح كرة إلى نونيز داخل المنطقة، الذي مرر بدوره كرة رائعة بالكعب إلى فيرمينو إلى جواره، ليسدد الأخير كرة مباشرة تألق بازونو في التصدي لها.



وحاول صلاح تدوين اسمه في قائمة المسجلين بالدقيقة 32، بعد تلقيه تمريرة من روبرتسون داخل المنطقة، ليسدد كرة ضعيفة اصطدمت بدفاع ساوثهامبتون وذهبت سهلة في يد بازونو.



وأضاف نونيز الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 42، بعدما تابع عرضية أرضية من روبرتسون، مسددًا كرة مباشرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول (3-1).



الشوط الثاني



وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، بارتقاء من فيرمينو لعرضية من ركلة ركنية نفذها روبرتسون، مسددًا رأسية قوية علت العارضة بقليل.



وتابع صلاح عرضية من أرنولد في الدقيقة 55، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.



وبحث ساوثهامبتون عن تقليص الفارق في الدقيقة 62، بانفراد من اليونسي أمام أليسون، مسددًا كرة تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.



وتواصل التراخي الدفاعي لليفربول بعدها في الدقيقة 63، بعدما تلقى إيدوزي تمريرة سحرية داخل المنطقة لينفرد بأليسون، مسددًا كرة تألق الحارس البرازيلي من جديد في التصدي لها.



وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة في الدقيقة 72، بارتقاء من فان دايك لعرضية من روبرتسون، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.



وواصل أليسون تألقه في الدقيقة 77، بتصديه لرأسية قوية من آدمز، وارتقى فابينيو بعدها لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 82، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.



وكاد فان دايك أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 88، بارتقاء لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم بقليل، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول (3-1).

