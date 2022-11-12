الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية و6 مسيرات وإحباط هجمات على عدة محاور وتصفية مئات المسلحين

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 و6 مسيرات، وإحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور، وتصفية المئات من المسلحين.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: