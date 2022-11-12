الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية و6 مسيرات وإحباط هجمات على عدة محاور وتصفية مئات المسلحين

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 و6 مسيرات، وإحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور، وتصفية المئات من المسلحين.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
- في اتجاه كوبيانسك تم إخباط محاولات هجومية لقوات كتيبتين تكتيكيين في اتجاه فلاديميروفكا وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم استهداف أكثر من 160 من القوات الاوكرانية بين قتيل وجريح، كما تم تدمير ست دبابات وتسع عربات قتال مصفحة.
- في اتجاه كراسني ليمان، أحبطت قواتنا هجمات أربع مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة االأوكرانية في اتجاه سفاتوفا وبلوشنكا وماكييفكا، وشيرفونوبوفكا في لوغانسك، وتمت تصفية أكثر من 190 جنديا أوكرانيًا ودبابة واحدة وست مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات.
- في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب وقف تقدم القوات الروسية بهجمات مضادة في اتجاه ستيبنوي وفلاديمريفكا وبالفوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتمت تصفية أكثر من 85 مسلحا وسبع مركبات قتالية مصفحة، وغيرها.
- دمرت قواتنا أربعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غافريلوفكا، وألكساندروفكا، ومنطقة خيرسون، وجوفتنيفي، ومنطقة نيكولايف، وتشرنيشينا، ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير 58 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار في عدة مناطق.
- تم تدمير رادارين من طراز AN / TPQ-50 و AN / TPQ-36 أمريكية الصنع في مناطق لوزوفا ومنطقة خاركوف، وزيلينايا دولينا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة فارفاروفكا بمنطقة زابوروجيه. وتدمير مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من قرية بيسشانوي في منطقة خاركوف.
- في منطقة كروغلياكوفكا بمنطقة خاركوف ، تم تدمير بطارية من أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777.
- أسقطت قواتنا مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ياسنايا بوليانا بمنطقة زابوروجيه.
- تم إسقاط ست طائرات بدون طيار في مناطق نوفايا تاراسوفكا بمنطقة خاركوف، وبيتريفسكي، وكيريلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبوله بمنطقة زابوروجيه.
- اعتراض ثلاثة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "HIMARS" و "أولخا" في مناطق نوفايا كاخوفكا ونوفايا ماياشكا بمنطقة خيرسون وفولنوفاكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.