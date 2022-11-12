موعد حلول شهر رمضان 2023-1444

ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء الوطن العربي موعد شهر رمضان 2023، والذي يحل علينا مارس القادم، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ كشف المعهد كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد شهر رمضان 2023، و يبحث المسلمون عبر محركات البحث المختلفة من بينها محرك جوجل عن الموعد الرسمي لحلول شهر رمضان المبارك لما فيه من نفحات ايمانية و عبادات يتقرب بها المسلمون من ربهم، و يفوزون بأجر عظيم من خلال العبادات و الخيرات التي يسعون اليها الى كسب رضا الله خلال الشهر الكريم.

كم باقي على رمضان 2023

ويعد موعد شهر رمضان 2023 أحد أكثر الأمور بحثًا خلال الآونة الحالية، إذ ينتظره المسلمون كل عام للتقرب فيه إلى الله تعالى، فهو أحد أحب الشهور والذي يكثر به أعمال الخير.

ويأتي موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس 2023 / 3 / 23، وفقًا لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، على أن يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر لها يوم 21 مارس.

1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2023؟

ويختلف موعد شهر رمضان من عام لآخر، إذ جاء موعد شهر رمضان للعام الماضي يوم الثلاثاء 13 إبريل، واستمر حتى الأربعاء 12 مايو، وكان الخميس 13 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الفطر المبارك.