سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 12 -11- 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وفي هذا المقال نحرص على أن نقدم لكم أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 12 -11- 2022، ولمعرفة كافة التفاصيل والأسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تداولات السبت 12-11-2022 لدى السوق اللبنانية الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار في أسواق لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 39.700 ليرة - 39.800 ليرة، مقابل 40000 - 40100 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد، في ختام تداولات أمس الجمعة.

توقف منصة "صيرفة"

وتوقفت أمس عمليات "إيداع صيرفة" في المصارف جزئياً وتحديداً في أوقاتِ تقاضي المواطنين والمُتقاعدين لرواتبهم من الصرّافات الآلية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ توقف عمليات إيداع مبالغ الليرة للاستفادة من دولارات "صيرفة" لا يعني تعطل المنصة، بل هو إجراء إستثنائي من أجل تكريس كل الصرافات الآلية لعمليات السحوبات لاسيما بعد تحويل رواتب المتقاعدين والتي أصبحت متوفرة في كل المصارف.

واستمرت عمليات إيداع صيرفة خارج فترة العمل الرّسمية للمصارف، أي أنه بإمكان العميل إيداع أموالٍ بالليرة ضمن حسابه في أي وقتٍ كان.



