"الجهاد" تشارك في تهنئة محررين من جنين

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، في زيارة وتهنئة المحررين: صهيب السعدي وماجد ومحمد نزال ومحمود قصراوي الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال بعد قضاء محكومياتهم.

وهنأ الوفد المحرر صهيب بسام السعدي (29 عامًا)، بعد قضاء عام ونصف في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقاله في 8 مايو 2021م، والدعاء بالإفراج عن والده القيادي الشيخ الأسير بسام السعدي (61 عاماً) الذي اعتقل في الأول من أغسطس الماضي 2022م، عقب عملية اقتحام صهيونية واسعة لمنزله في مخيم جنين.

كما زار الوفد المحرر ماجد فيصل نزال (33 عامًا) بعد قضاء 15 شهرًا في سجون الاحتلال، والمحرر محمد عدنان نزال بعد قضاء 3 سنوات ونصف، والمحرر محمود قصراوي (36 عامًا) والذي أمضى 6 أشهر، مهنئين بسلامتهم وحريتهم من سجون الاحتلال.

وهنأ وفد حركة الجهاد الإسلامي الأسرى المحررين بحريتهم من سجون الاحتلال، وأن هذه ضريبة الانتماء لفلسطين، متمنيًا الحرية العاجلة لجميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني.