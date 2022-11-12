أسعار الدولار في سوريا اليوم السبت 12-11-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث أنها تعد من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من السوريين وخاصة من المستثمرين والتجار، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في سوريا اليوم السبت 12 -11- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار والتفاصيل نرجو من المتابعين الكرام متابعة المقال حتى النهاية.

الدولار في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تداولات صباح السبت 12-11-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار في الأسواق السورية

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5200 ليرة للشراء، و5240 ليرة للبيع، مقابل 5190 ليرة للشراء، و5230 ليرة للبيع، في ختام تداولات أمس الجمعة.

ويُشار إلى أنه يشهد السعر الرسمي للدولار استقرارا بالبنوك عند مستوى 3015 ليرة بحسب المصرف المركزي السوري.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا خلال تداولات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5390 ليرة للشراء، و5436 ليرة للبيع، مقابل 5271 ليرة للشراء، و5316 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

ومن ناحيته، بلغ سعر الجنيه الإسترليني في سوريا خلال تداولات صباح اليوم السبت لدى السوق السورية الموازية (السوداء) نحو 6133 ليرة للشراء، و6190 ليرة للبيع، مقابل 5045 ليرة للشراء، و6102 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.





الريال والدرهم والدينار في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تداولات صباح السبت لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1382 ليرة للشراء، و1396 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح السبت نحو 1413 ليرة للشراء، و1427 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تداولات صباح السبت لدى السوق السورية السوداء بنحو 16950 ليرة للشراء، و17106 ليرة للبيع.