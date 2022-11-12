الاحتلال يفتح تحقيقاً مع "حاخام" متطرف بتهمة الاعتداء الجنسي

فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في جرائم جنسية ارتكبها الحاخام، تسفي طاو، زعيم تيار "نوعم" المتطرف، وذلك بعد أن اشتكت امرأة من أن طاو، قائد المدرسة الدينية اعتدى عليها جنسيا قبل عدة سنوات.

وبحسب "موقع i24" العبري قالت امرأة تدعى تينا:" إن عائلتها كانت دائما قريبة من الحاخام طاو، وإنها كانت تحت تأثيره" النفسي".

وأضافت المرأة: "لقد آذاني عدة مرات، عندما كنت طفلة صغيرة في سن العاشرة، وحتى بعد أن تزوجت وأصبحت أما".

وتابعت تينا :"تعرضت لضغوط هائلة من المحيطين بها لتلتزم الصمت، في حين أن الكثير من الناس رفضوا مزاعمها ضد الحاخام تسفي طاو، وتابعت: "لقد استخدم سلطته وصورته لارتكاب هذه الانتهاكات".

جدير ذكره أنه تكررت قضايا ارتكاب الحاخامات اليهود في دولة الاحتلال اعتداءات جنسية بحق قاصرين، وذلك في استغلال واضح لسلطتهم الدينية على قطاع واسع من المتطرفين واليمين المتشدد.