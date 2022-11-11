بن غفير سيُمنع من الاقتراب من ملف الأقصى في سياسته حال مشاركته بحكومة نتنياهو

كشف وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق حاييم رامون، اليوم الجمعة، عن الأمور التي سيمنع على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المرتقب إيتمار بن غفير، الاقتراب منها حال توليه المنصب.

وقال رامون في حديث لإذاعة 103 FM الإسرائيلية، إن "وزير الأمن الداخلي المرتقب إيتمار بن غفير لن يقترب في سياسته من الأقصى، السياسة ستكون ل بنيامين نتنياهو والذي سيتم تكليفه رسمياً الأحد المقبل لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأشار رامون، إلى أنه لن يكون لدى بن غفير أدنى صلاحية بهذا الملف، مضيفاً: "نتنياهو سيحافظ على الوضع الراهن مهما كان الثمن".

ومن جهتها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن نتنياهو التقى بن غفير ليلاً كجزء من مفاوضات الائتلاف.

وكان نتنياهو قد شرع بعقد لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية المنضوية في معسكره الذي يضم "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت"، بالإضافة إلى حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي، وكتلة "يهدوت هتوراه" التي تضم حزبي "أغودات يسرائيل"، الذي يرأسه يتسحاق غولدكنوف، و"ديغل هتوراه" برئاسة موشيه غفني.