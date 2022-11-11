راصد جوي: منخفض جوي قوي و ماطر يضرب البلاد منتصف الأسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الجمعة أن فلسطين ستتأثر بمنخفض جوي عميق الأسبوع المقبل.

وقال الراصد العلامي: "إن منخفضاً جوياً جديداً سيضرب البلاد يوم الثلاثاء المقبل، ويحمل عودة للأمطار على فلسطين بشكل أوسع، مشيراً إلى أن الأمطار ستكون أكثر شمولية وغزارة، مقارنة بالمنخفض الجوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي".

و حول حالة الطقس للأيام القادمة، فتوقع موقع طقس فلسطين أن تبقى درجات الحرارة على حالها يوم غدٍ السبت، بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشاً ثماً مائلاً للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً، و تبقى درجات الحرارة تحوم حول المعدلات السنوية أو اقل بقليل نهاراً مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال. مع ساعات الليل يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

و يبقى الجو غائماً جزئياً يوم الاثنين، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول اعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل الى أبعد مدى . مع المساء والليل يصبح الجو منعشاً ومائلا للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية . ويسود جو غائم جزئي نهاراً وبارد في ساعات الصباح والمساء. وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والمساء لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.

و تبقى درجات الحرارة متدنية نسبياً يوم الأربعاء، دون تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو غائماً جزئياً نهاراً وفرصة قائمة لزخات من الأمطار في بعض المناطق والأحيان. مساءاً يعود الجو بارداً بشكل واضح خاصة في المناطق العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.