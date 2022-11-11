عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، عقب ظهر الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال قمع الأخيرة للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس، التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي كفر قدوم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس أبو عمار، بمشاركة المئات من أبناء القرية يتقدمهم أشبال وزهرات حملوا صور الشهيد، ورددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، استمرارا لمسيرته النضالية.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة جبل جالس شرق الخليل.

وقال المواطن شاكر حامد التميمي إن مستوطنين من مستوطنة "حافات قال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموه وعائلته ومتطوعين أجانب بالحجارة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في جبل جالس، ما أدى لإصابته وأفراد من عائلته برضوض.

وأضاف التميمي أنه يتعرض وعائلته لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين، لقرب منزله من المستوطنة المذكورة، مناشدا المنظمات الحقوقية والإنسانية، التدخل لوقف هذه الاعتداءات.