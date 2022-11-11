إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس أبو عمار، بمشاركة المئات من أبناء القرية يتقدمهم أشبال وزهرات حملوا صور الشهيد، ورددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، استمرارا لمسيرته النضالية.