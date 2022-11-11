هيئة الأسرى: تمديد اعتقال 5 أسرى بذريعة استكمال التحقيق

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال مددت توقيف 5 أسرى في سجونها لاستكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها وذلك من خلال محاميها، بأن "محكمة الصلح" بالقدس عقدت عدة جلسات لعدد من الأسرى .

وبينت الهيئة أنه خلال تلك الجلسات، تم تمديد اعتقال الغالبية منهم بذريعة أستكمال التحقيق معهم .

وفيما يلي تفاصيل جلسات المحاكم :

الأسير مجد كبها، اعتقل بتهمة ضرب شرطة وعرقلة عملهم واخلال بالنظام العام ودوافع عنصرية، تم اعطاؤه استشارة قبل التحقيق وتم الافراج عنه بنفس اليوم من محطة الشرطة مع ابعاد اداري عن الاقصى اسبوع قابل للتمديد

الأسير لؤي موسى: جرى له جلسة تمديد اعتقال في الصلح ، وأصدر قرار بتهديده لغاية الاثنين 14.11.2022.

الأسير لؤي جابر ، جرى له جلسة تمديد اعتقال في الصلح، التهمة انتماء لتنظيم غير قانوني ونشاطات في اطاره, وتمدد حتى الثلاثاء 15.11.2022.

الأسير عبد الله عسيلة، عقد له جلسة تقديم لائحة اتهام في المحكمة المركزية وتم تأجيلها لغاية تاريخ 24.11.2022.

الأسير منتصر ابو ناب، عقد له جلسة تقديم لائحة اتهام في محكمة الصلح وتم تأجيلها حتى 20.11.2022 .