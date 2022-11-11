اتحاد طلابي في جامعة أمريكية يعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري

صوت اتحاد الطلاب الجامعيين في جامعة "كاس ويسترن ريزيرف" في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، لصالح مشروع قرار يعتبر "اسرائيل" دولة فصل عنصري خارجة عن القانون تمارس سياسات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني باستمرار "الاحتلال العسكري" للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات.

ويطالب المشروع الجامعة بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع "إسرائيل" وسحب استثمارات الجامعة منها، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال.

وشنت اليوم منظمة العلاقات العامة التابعة للوبي المؤيد لليمين "الإسرائيلي" في الولايات المتحدة، حملة ضد اتحاد طلاب الجامعة واتهمتهم بــ"اللاسامية"، وساهم في هذه الحملة عضو من برلمان ولاية اوهايو.

جدير ذكره أنه تأسست الجامعة في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو عام 1826 ويبلغ عدد طلبتها نحو 12 ألف طالب، ويزيد عدد العاملين الأكاديميين عن 3 الاف ومثلهم من الموظفين.