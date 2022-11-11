مقتل شرطي في هجوم في بروكسل

قُتل شرطي متأثّرًا بجروحه إثر تعرّضه، مساء أمس الخميس، في بروكسل لهجوم بسكّين نفّذه شخص جرى القبض عليه.

وصرح المتحدّث باسم مكتب المدعي العام الفدرالي، إريك فان دويز، لوكالة فرانس برس:"نه تسلّمنا الملفّ لأنّ هناك اشتباهًا في وجود دافع"إرهابي"، هو ما سيتعيّن بالطبع تأكيده أو نفيه من خلال التحقيق".

وقد قُبض على مشتبه به أصيب بنيران شرطيّ، ونُقِل إلى المستشفى، وخلال الهجوم، استُهدف شرطيّان إثنان وأصيبا بجروح، لكنّ واحدًا منهما لم يَنْجُ.

وبدوره، ندّد وزير الداخليّة البلجيكي، أنيليس فيرليندن، على تويتر بـ"مأساة رهيبة" وبـ"عنف غير مقبول".

ومن جهته أشاد رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، بذكرى الشرطي القتيل وبجميع من "يُخاطرون بحياتهم يوميًا لضمان سلامة مواطنينا".

ويُشار إلى أنه حصلت الحادثة الساعة 19,15 (18,15 ت غ) في منطقة شيربيك ببروكسل، تحديدا في حي لا غار دو نور. وقد هاجم مسلّح بسكّين دوريّة مؤلّفة من شرطيَّيْن وأقدم على طعنهما لأسباب لم تتّضح بعد.

وطلب الشرطيّان تعزيزات، وسارع عنصر ينتمي لدوريّة أُخرى إلى استخدام سلاح الخدمة الخاصّ به من أجل "تحييد المُعتدي"، حسب وكالة "بيلجا" للأنباء.

وقال أحد السكّان المحلّيين لوسائل إعلام:" إنّه سمع "خمس أو ست رصاصات" بُعيد الهجوم.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، أصيب المشتبه به بأعيرة ناريّة في الساقَين والبطن ونُقِل إلى المستشفى مع الشرطيَّيْن المصابَين. والشرطي الذي لم يَنجُ كان قد طُعن في رقبته.

واستنادًا إلى عدد من الصحف البلجيكيّة، وجّه المشتبه به "تهديدات للشرطة" في وقت سابق من اليوم نفسه، في مركز للشرطة في بلديّة أخرى في بروكسل.

وجدير ذكره أنه منذ العام 2016 الذي شهدت فيه بلجيكا اعتداءات (32 قتيلا في 22 آذار/ مارس)، شكّل هذا البلد مسرحًا لهجمات عدّة ضدّ جنود وعناصر شرطة