طقس فلسطين: ارتفاع طفيف جداً على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، حيث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد.

يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشاً ثماً مائلاً للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

و تبقى درجات الحرارة تحوم حول المعدلات السنوية أو اقل بقليل نهار الأحد، مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال. مع ساعات الليل يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر.

أما يوم الاثنين، فيبقى الجو غائم جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول اعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل الى أبعد مدى . مع المساء والليل يصبح الجو منعشاً ومائلا للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر. والله تعالى أعلى وأعلم.