بالفيديو الصحفي علي السمودي لحقوق الانسان: الاحتلال تعمد اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

قال الصحفي الفلسطيني، علي السمودي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل أقدمت على اغتيالها لعدم توثيق جرائم الاحتلال.

كما أوضح أن استهداف شيرين أبو عاقلة رسالة إسرائيلية لكل الصحفيين، مشيرا إلى أن الطواقم الصحفية تعرضت لكثير من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتابع بالقول: ”قوات الاحتلال الإسرائيلي أرادت اغتيال شيرين ابو عاقلة لأنها لم تطلق أي تحذير للطواقم الصحفية”.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم 11 مايو/ أيار 2022، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.