طريقة عمل شوربة الخضار لذيذة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طريقةعمل شوربة الخضار اللذيذة، والتي تقوم الكثير من السيدات بتحضيرها بطرق مختلفة في البيوت، وخاصة مع بدء دخول الأجواء الشتوية وبدء تساقط الأمطا، حيث يكثر في هذه الأيام الطلب على هذه الوصفات وخاصة شوربة الخضار، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل شوربة الخضار لذيذة، ولمعرفة الطريقة وكافة التفاصيل تابع المقال للنهاية.

طريقة عمل شوربة الخضار لذيذة

أولاً: المقادير:

1. مكونات شوربة الخضار

والتي تتضمن كل من:

كوب فاصوليا خضراء.

كوب بازلاء.

حبّة بطاطس متوسطة ومقطعة مكعبات.

حبّة جزر بحجم كبير ومقطعة لمكعبات صغيرة.

4 حبّات كوسا مقطعة شرائح.

2 حبّة طماطم بحجم متوسط ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.

حبّة بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة بهارات.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

شوربة دجاج أو لحم، ويمكن استبدالها بمرقة دجاج.

2 ملعقة زيت زيتون.

قليل من الملح.

ثانياً: طريقة عمل شوربة الخضار

- أحضري وعاء الطبخ وضعي بداخله مقدار زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه قليلًا، ثم أضيفي الثوم وقومي بتقليبه ولكن دون تحميره.

- أضيفي مكعبات البطاطس والجزر وقومي بتقليبهما قليلًا في البصل والثوم.

- أضيفي الفاصوليا الخضراء والبازلاء والطماطم والكوسا، ثم دعي المزيج السابق على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق، مع تقليبهم كل قليل.

- قومي بإضافة البهارات والملح والفلفل والكمون إلى المزيج، وتقليبهما قليلًا، ثم أضيفي الشوربة بمقدار مناسب أو مكعب مرق الدجاج والماء.

- دعي الشوربة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات، لتصبح جاهزة للتقديم.