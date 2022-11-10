بيكيه يكشف سبب اعتزاله المفاجئ

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، عن سبب إعلانه الاعتزال بصورة مفاجئة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعدم الصبر حتى نهاية الموسم.



وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب علي اللعب كأساسي".

وأضاف: "لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهما سأرحل، ولولا وجود إصابات في مركزي لكنت رحلت قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".



وتابع: "لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم".



وأتم: "ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي".