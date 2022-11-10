10 أيام تفصلنا عن كأس العالم في قطر 2022..تفاصيل وموعد حفل الافتتاح

10 أيام تفصلنا عن كأس العالم في قطر 2022 ، وقد بدأت محركات البحث عبر التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل الافتتاح المقرر في قطر في ال20 من نوفمبر الجاري ، والطريقة التي ستكون فيها والفقرات المقررة ، حيث كشف خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة بطولة كأس العالم 2022، عن موعد حفل افتتاح مونديال قطر، الذي سيقام في العشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

تفاصيل وموعد حفل الافتتاح كاس العالم قطر 2022

وأكد المولوي في حديثه بالمؤتمر الصحافي، الذي أقامته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في العاصمة القطرية الدوحة، أن موعد حفل افتتاح كأس العالم سيبدأ في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لدولة قطر (الثانية مساء بتوقيت غرينتش).

وقال خالد المولوي إن الجماهير الرياضية ستكون على موعد مع عروض كبرى ومفاجآت، ستقام في محيط استاد البيت، الذي سيستضيف المواجهة الافتتاحية بين منتخب قطر ومنافسه منتخب الإكوادور.

وأشار المولوي إلى أن على الجماهير الرياضية وجميع الزائرين في قطر، التواجد قبل الساعة الثالثة ظهراً، من أجل تجنب الزحام، معتبراً أن الجميع سيشهد أموراً استثنائية خلال أيام المونديال.

واعتبر المولوي أن الجم

اهير من الممكن أن تعيش تجربة ربما ستكون الأولى والأخيرة، من خلال قدرتها على حضور أكثر من مباراة، ومتابعة أكثر من عرض مخصص لمشجعي المونديال.

قصر المسافات بين ملاعب مونديال قطر وفقا للمولوي، سيجعل الجماهير تشعر بشيء جديد لم يسبق لمن حضر كؤوس العالم في السابق أن عاشه، وربما لن يكون الحال كذلك في المستقبل.





موعد مباريات كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات توقيت المباراة

20 نوفمبر قطر × الإكوادور 19:00

ثم 21 نوفمبر السنغال × هولندا 13:00

25 نوفمبر قطر × السنغال 16:00

ثم 25 نوفمبر هولندا × الإكوادور 19:00

29 نوفمبر هولندا × قطر 18:00

ثم 29 نوفمبر الإكوادور × السنغال 18:00

21 نوفمبر إنجلترا × إيران 16:00

ثم 21 نوفمبر أمريكا × ويلز 22:00

25 نوفمبر إنجلترا × أمريكا 22:00

ثم 25 نوفمبر ويلز × إيران 13:00

29 نوفمبر ويلز × إنجلترا 22:00

ثم 29 نوفمبر إيران × أمريكا 22:00

22 نوفمبر الأرجنتين × السعودية 13:00

كما 22 نوفمبر المكسيك × بولندا 19:00

26 نوفمبر الأرجنتين × المكسيك 22:00

كما 26 نوفمبر بولندا × السعودية 16:00

30 نوفمبر بولندا × الأرجنتين 22:00

كما 30 نوفمبر السعودية × المكسيك 22:00

22 نوفمبر فرنسا × أستراليا 22:00

كما 22 نوفمبر الدنمارك × تونس 16:00

26 نوفمبر فرنسا × الدنمارك 19:00

كما 26 نوفمبر تونس × أستراليا 13:00

30 نوفمبر تونس × فرنسا 18:00

كما 30 نوفمبر أستراليا × الدنمارك 18:00

23 نوفمبر إسبانيا × كوستاريكا 19:00

كما 23 نوفمبر ألمانيا × اليابان 16:00

27 نوفمبر إسبانيا × ألمانيا 22:00

كما 27 نوفمبر اليابان × كوستاريكا 13:00

1 ديسمبر اليابان × إسبانيا 22:00

1 ديسمبر كوستاريكا × ألمانيا 22:00

ثم 23 نوفمبر بلجيكا × كندا 22:00

23 نوفمبر المغرب × كرواتيا 13:00

ثم 27 نوفمبر بلجيكا × المغرب 16:00

27 نوفمبر كرواتيا × كندا 19:00

أول ديسمبر كرواتيا × بلجيكا 18:00

كما الأول ديسمبر كندا × المغرب 18:00

24 نوفمبر البرازيل × صربيا 22:00

ثم 24 نوفمبر سويسرا × الكاميرون 13:00

28 نوفمبر البرازيل × سويسرا 19:00

28 نوفمبر الكاميرون × صربيا 13:00

2 ديسمبر الكاميرون × البرازيل 22:00

كما 2 ديسمبر صربيا × سويسرا 22:00

24 نوفمبر البرتغال × غانا 19:00

ثم 24 نوفمبر أوروجواي × كوريا الجنوبية 16:00

28 نوفمبر البرتغال × أوروجواي 22:00

28 نوفمبر كوريا الجنوبية × غانا 16:00

2 ديسمبر كوريا الجنوبية × البرتغال 18:00

ثم 2 ديسمبر غانا × أوروجواي 18:00

موعد مباريات دور الستة عشر كأس العالم في قطر 2022

مواعيد مباريات دور الستة عشر كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

3 ديسمبر أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

كما 3 ديسمبر كما أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

ثم 4 ديسمبر كما أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

كما 5 ديسمبر أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر ثم أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

كما 6 ديسمبر كما أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

مواعيد مباريات دور ربع النهائي كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

أولاً، 9 ديسمبر الفائز في (53) × الفائز في (54) (58)

كما 9 ديسمبر (49) × الفائز في (50) (57)

ثم 10 ديسمبر (55) × الفائز في (56) (60)

كما 10 ديسمبر (51) × الفائز في (52) (59)

مواعيد مباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022

أما عن مواعيد ومباريات دور نصف النهائي كأس العالم 2022 على النحو التالي:

التاريخ المنتخبات المباراة

13 ديسمبر الفائز في (57) × الفائز في (58) (61)

ثم 14 ديسمبر كما الفائز في (59) × الفائز في (60) (62)

موعد المباراة النهائية كأس العالم في قطر 2022

التاريخ المنتخبات المباراة

18 ديسمبر الفائز في (61) × الفائز في (62) (64)