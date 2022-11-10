بالفيديو عملاق البحار.. "أم أس سي وورلد يوربا" يصل ميناء الدوحة

حطت صباح اليوم الخميس سفينة أم أس سي وورلد يوربا " رحالها في ميناء الدوحة، وذلك تمهيدا لاستقبال المشجعين في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتعد السفينة فندقا عصريا عائما، حيث تتكون من 22 طابقا باتساع 47 مترا وتضم 2,626 كبينة وأكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة.

وتواكب السفينة أحدث المعايير الحديثة على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة، ويتوقع أن تعيد رسم ملامح مستقبل سفن الرحلات البحرية بتجربتها المليئة بالخيارات الترفيهية المتنوعة.

وتضم السفينة الفندقية ممشى خارجيا بطول 104 أمتار، و33 مطعما وصالة، لكل منها طابعه الخاص وتوفر أنشطة ترفيهية يومية من حفلات موسيقية وعروض مسرحية وتجارب مميزة في صالة "بانوراما لاونج"، وعروض حية على متن السفينة التي توفر 7 مسابح و13 دوامة مائية وأفخم ناد لليخوت.

ويضم الفندق العائم أكبر منطقة مخصصة للأطفال عن باقي مثيلاتها من السفن، حيث تزيد مساحتها الداخلية على 766 مترا مربعا، وتضم 7 غرف كل منها يناسب فئات عمرية مختلفة بداية من سن الولادة إلى 17 عاما وسيستمتع الأطفال والمراهقون ببرامج ترفيهية متنوعة تشمل ألعابا جديدة وقديمة وبرامج للموهوبين تقدم في مرافق مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وستستقبل السفينة المشجعين خلال مونديال قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم، وستقضي عامها الأول في مياه الخليج العربي، ثم ستغادر المنطقة في صيف عام 2023، متجهة صوب البحر المتوسط.

وتعد "MSC World Europa" أول سفينة في أسطول سفن "أم.إس.سي. كروزس" التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، أحد أنظف أنواع الوقود في العالم والذي من المنتظر أن يلعب دورا مهما في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الشحن البحري الدولي أو الوصول بها إلى صفر، ويسهم بالفعل في إزالة انبعاثات ملوثات الهواء المحلي مثل أكاسيد الكبريت ويقلل من أكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 85 %.