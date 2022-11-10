 الأسير المقدسي مالك الحداد يعلّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 11 يومًا

أكد نادي الأسير اليوم الخميس 10/11/2022، أن الأسير المقدسي مالك الحداد علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 11 يومًا، احتجاجًا على استمرار احتجاز جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى.

وذكر نادي الأسير إلى أنّ الأسير الحداد، كان قد شرع بإضراب عن الطعام إلى جانب الأسير سامر العيساوي منذ تاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في سجن "النقب"، وبالأمس أقدمت قوات القمع على اقتحام قسم (25) حيث يقبع الأسير العيساوي، وقامت بعزله إنفراديًا، كما وسحبت جميع الكهربائيات من (الغرفة – الزنزانة) التي كان متواجد فيها.

يُشار إلى أنّ الأسير الحداد معتقل منذ ثماني سنوات، وسيتم الإفراج عنه خلال الشهر الجاري، والأسير العيساوي محكوم بالسّجن 30 عامًا، وكان قد أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" وأعاد الاحتلال اعتقاله كما وأعاد بحقّه حكمه السابق.