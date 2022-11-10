بينهم جريح و3 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 10/11/2022، حملة دهم واقتحامات في الضفة المحتلة تخللها اعتقال 10 مواطنين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: ليث (19 عاما)، وصقر (21 عاما)، وأدهم يوسف الرجوب (26 عاما) من قرية كريسة، ومحمد عريف الأطرش من حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين: أسامة، وانس محمود صبري، والشاب اسامة احمد صبري، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الجريح نور عطا لله المشايخ (18 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال علي صلاح سرور من بلدة نعلين غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقلت عبد اللطيف أيمن أبو عمر من قرية برقة شمال غرب المدينة.