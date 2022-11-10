تركيا ترفض طلباً "إسرائيلياً" بشأن قادة حماس

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم الخميس 10/11/2022، أن تركيا رفضت الامتثال للمطالب الإسرائيلية بترحيل قادة حماس وطرد المنخرطين في نشاطات الحركة الفلسطينية من أراضيها.

وحسبما نشره موقع "i24news" الإسرائيلي نقلا عن موقع "ميدل إيست أي"، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء في جلسة برلمانية، إن تركيا رفضت الامتثال للمطالب الإسرائيلية التي تطالب بترحيل قادة حماس المقيمين في البلاد خلال المحادثات الثنائية.

وردا على سؤال من أعضاء البرلمان، صرح تشاووش أوغلو بأن أنقرة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية وترفض طردهم.

وصرح بأن أنقرة "لم نلب أي طلب إسرائيلي بشأن حماس، لأننا لا ننظر إلى حماس كحركة إرهابية".

في أواخر أكتوبر، حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طرد قادة حماس المقيمين في البلاد خلال زيارته لأنقرة، وفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

وتأتي الزيارة بعد شهرين من استعادة تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد سنوات من التوتر.

منذ عام 2020، طالب المسؤولون الإسرائيليون بخطوات تركية ملموسة لمعالجة وجود قادة حماس في تركيا قبل الانطلاق في محادثات المصالحة، لكن تركيا رفضت.