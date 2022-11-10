أمريكا: خسارة ساحقة لليهود في بنسلفانيا

فازت الديمقراطية التقدمية سمر لي في انتخابات مجلس النواب، لتصبح أول امرأة سوداء تنتخب للكونغرس من ولاية بنسلفانيا.

وبالنسبة إلى سمر لي، هذه هي المرة الثانية التي تصنع فيها التاريخ، حيث أصبحت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تنتخب لمنصب الولاية في هاريسبرغ قبل أربع سنوات، ولكن الانجاز الكبير الذي حققته كان بلا شك هو هزيمة اللوبي الإسرائيلي، الذي أنفق ما يزيد عن 4 ملايين دولار في محاولة صريحة لمنعها من الفوز بسبب مناصرتها للقضية الفلسطينية.

وقالت لي في حفل انتخابي وسط مدينة بيتسبرغ: "كانت هذه حركة تدور حول ما تبدو عليه الأمور عندما نعطي الأولوية للفئات الأكثر تهميشًا ونناضل حقًا من أجل ما يمكن أن تبدو عليه حركة الطبقة العاملة الحقيقية في هذا البلد”.

وأكدت لي أن فوزها لم يسمح للمال الأسود والأشخاص، الذين حضروا من خارج المنطقة الانتخابية، بنوع التمثيل، الذي يستحقه الناس.

وقد أنفقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (أيباك) ما يزيد عن 4 ملايين دولار في محاولة لمنع لي من الوصول إلى مجلس النواب، كما قام اللوبي بتمويل حملة شرسة من الدعايات ضد المرشحة التقدمية في وسائل الإعلام وعبر البريد المباشر.

وقد أثارت لي غضب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بعد انتقادها لإسرائيل خلال الهجمات الدموية على قطاع غزة في 2021.