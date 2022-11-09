الاحتلال يحكم على 5 أسرى من جنين بالسجن الفعلي وغرامات مالية كبيرة

حكمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ما تسمى بـ "محكمة سالم العسكرية"، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، على خمسة أسرى من محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي لسنوات مختلفة مع غرامات مالية.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال حكمت على الأسير محمد وجيه محاميد من قرية عانين غرب جنين بالسجن 18 شهرا و2000 شيكل غرامة مالية، وهو معتقل منذ تاريخ 18/6/2021، فيما حكمت على الأسير إيهاب اياد حوشية من اليامون غرب جنين بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 60 ألف شيكل، وهو معتقل منذ تاريخ 21/2/2022.

وقال سمور: إن محكمة الاحتلال حكمت أيضا على الأسير عبد الرحمن رضوان أبو طعيمة من السيلة الحارثية غرب جنين بالسجن لمدة 11 شهراً، وهو معتقل منذ تاريخ 7/2/2022، وعلى الأسيرين من يعبد جنوباً أنس عدنان حمارشة جنوبا بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة مالية 5000 شيكل، وهو معتقل منذ تاريخ 25/10/2021، ومجاهد عز الدين عمارنة 24 شهراً وغرامة 6000 شيكل.