تشكيلة منتخب كرواتيا في مونديال قطر ضد المغرب 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن فريق كرواتيا ضد منتخب المغرب، والذين يلتقيا في كأس العالم في مونديال قطر، حيث كشف المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قائمة اللاعبين النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

تشكيلة منتخب كرواتيا في مونديال قطر ضد المغرب 2022

ويستهل منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم "روسيا 2018"، مبارياته في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة نظيره المغربي يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب البيت، في مدينة الخور القطرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا.

ويخوض منتخب كرواتيا مونديال قطر 2022، بقيادة نجمه لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، إلى جانب نجوم آخرين مثل ماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهما.

تشكيلة منتخب كرواتيا

HERE IT IS! 🥁



🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2