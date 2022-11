بالفيديو القبض على رجل ألقى البيض على "الملك" تشارلز وزوجته

أُلقي القبض على رجل، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بعد إلقاء بيض على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته كاميلا في أثناء تحيتهما لحشد في شمال إنجلترا.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي 4 بيضات تتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن تتكسر على الأرض لدى وصولهما لحضور مناسبة في يورك، وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واستمرا في تحية الناس.

واندفع أفراد الشرطة لجر متظاهر كان يهتف بشعارات، وسخر منه آخرون في الحشد وهتفوا: "حفظ الله الملك".

ويقوم تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث، بجولة تستغرق يومين في شمال إنجلترا.

وكان قد أُلقي بيض أيضا على سيارة إليزابيث الملكية هذا العام في أثناء زيارتها لنوتنغهام بوسط إنجلترا، كما ألقى متظاهرون مناهضون لبريطانيا البيض على تشارلز خلال جولة في وسط دبلن في عام 1995.

