ليفاندوفسكي: الأخطاء سبب مغادرة برشلونة دوري الأبطال

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن سعادته لحصوله على جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى، بالموسم الماضي.



وقال ليفاندوفسكي خلال حفل أقامه نادي برشلونة بهذه المناسبة، مساء اليوم الأربعاء: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، وفخور بالانتماء لبرشلونة، فهو أكثر من مجرد ناد، ونحن في طريقنا للقيام بأشياء عظيمة".



وأضاف: "مقتنع بأن العام المقبل سيكون جيدًا للغاية بالنسبة لنا، ويجب أن نتحلى بالصبر، لأننا في فترة بناء".



وتابع: "في الدوري نقوم بعمل جيد، لكن في دوري الأبطال ارتكبنا بعض الأخطاء التي جعلتنا خارج البطولة، لكن المباريات ضد فالنسيا وأوساسونا أظهرت أن الفريق لديه إيمان ورغبة كبيرة في الفوز".

وأتم: "أحب تسجيل الأهداف، وسأحاول الحصول على الحذاء الذهبي مرة أخرى، لكن المهم تحقيق الألقاب الجماعية، أنا في برشلونة الآن وأريد الفوز بالألقاب هنا".



ووصل مهاجم بايرن ميونخ السابق لـ50 هدفا في الموسم الماضي، بمجموع 35 هدفا بالدوري الألماني و13 هدفا في دوري الأبطال وهدفين بكأس السوبر الألماني.



وطرد ليفاندوفسكي في لقاء برشلونة أمس ضد أوساسونا في النصف ساعة الأولى، لكن الفريق حقق الانتصار في النهاية بنتيجة (2-1).



وسيطير البولندي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، قبل خوض نهائيات مونديال قطر 2022.



وسينافس منتخب بولندا في المونديال بالمجموعة الثالثة رفقة السعودية والأرجنتين والمكسيك.