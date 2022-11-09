وفد من "الجهاد" يزور عائلات في مخيم الرشيدية بلبنان

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي، اليوم الأربعاء، عدد من عائلات مخيم الرشيدية في مدينة صور اللبنانية.

وضم مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد في لبنان أبو سامر موسى، ومسؤول العلاقات في منطقة صور، محمد عبدالعال، ومسؤول علاقات الشريط الساحلي، قاسم الشولي وعدد من الاخوة،

وكان هدف اللقاءات مد جسور التواصل وتمتين العلاقات المجتمعية، إضافة لتقديم واجب العزاء، وتناولت اللقاءات الاوضاع العامة في المخيم، واحتياجاته، وابرزها تتبيث الوضع الامني...

وشكرت العائلات حركة الجهاد الاسلامي على هذه اللفتة الكريمة، واشادوا لمواقف الجهاد الإسلامي، وحرصها على مد يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع التي تنفذها في المخيمات .