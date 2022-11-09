أولياء أمور مدارس الإيمان يرفضون المنهاج "الإسرائيلي" ويهددون بتقديم استقالة جماعية

أكد عضو في لجنة أولياء الأمور بالقدس العربي، منير الزغير، اليوم الأربعاء، أن أولياء أمور مدارس الإيمان بالقدس المحتلة رفضوا بشكل قاطع تدريس وتوزيع المنهاج الإسرائيلي المفروض في هذه المدارس، موضحًا أن بلدية الاحتلال تمارس ضغوطًا وابتزازات عليها من أجل اعتماد مناهجها وصولاً إلى السيطرة على المنظومة التعليمية الفلسطينية كاملاً.

وقال الزغير، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "سلطات الاحتلال تمارس ضغوطًا على مدارس الإيمان والمعارف الاساسية من أجل توزيع وتدريس المنهاج الإسرائيلي للطلبة المقدسيين مع شطب المناهج الفلسطيني الأصلي، حيث هددت بقطع الدعم والمساعدات المالية عنها".

وأضاف أن أولياء الأمور متمسكون في قرارهم برفض هذا المنهاج الذي تم توزيعه في المدارس بالقدس، إذ يعتبرونه منهاج "محرف" ويشوبه تشويه للحقائق والتاريخ.

وشدّد الزغير، على أن الاحتلال سيفشل في اجراءاته وخططه في فرض منهاجه على مدارس الايمان، موضحًا أن لدى أولياء الأمور خطوات مقبلة في التعبير عن رفضهم بتنظيم وقفات احتجاجية والنزول في ساحات المدارس، والذهاب إلى المحاكم.

ويدعي الاحتلال مرارًا وتكرارًا بأن المنهاج الفلسطيني هو منهاج "تحريضي"، لكنه مخالف للواقع، فهو منهاج متفق عليه دوليًا، باعتدال وواقعي وغير محرف، وفقًا للزغير.

ودعا الزغير، جميع المؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاته، وأولياء الأمور للتمسك بقراراتهم وعدم تمرير مخططات الاحتلال.

وهدد مجلس أولياء أمور مدارس الإيمان، بتقديم استقالة جماعية احتجاجية، بحال لم تتراجع إدارة مدارس الإيمان عن هذه الخطوة، وتقوم بإتلاف الكتب المحرفة التي سُلمت لأبنائهم الطلبة.