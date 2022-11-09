الداخلية تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الخميس الموافق10 نوفمبر 2022.

وأوضحت الوزارة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقة من الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (50) ومن كشف المسافرين رقم (2022/37) هنــــــا، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43) هنـــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الوزارة، من المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.