آليات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية احتلالية، اليوم الأربعاء 9/11/2022، شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن تسع آليات وجرافات عسكرية توغلت شرق مدينة دير البلح، بعد ان انطلقت من موقع "أبو صفية العسكري"، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عمال محجر الرمال وأجبرتهم على الانسحاب من المكان دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين خاصة الزراعية منها، وكان آخرها التوغل شرق مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى أمس.