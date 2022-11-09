بالفيديو استشهاد "محمد حشاش" خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في محيط مقام يوسف شرق نابلس

استشهد، فجر اليوم الأربعاء 9/11/2022، الشاب مهدي محمد حمد الله حشاش (17 عاما)، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مقام قبر يوسف، شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر ان الشهيد مهدي محمد حمد الله حشاش (17 عاما)، من مخيم بلاطة، استشهد عقب إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.





وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق.