13 عملًا مقاومًا ومقتل مستوطن في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 13 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، بينها عملية إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأعلن عن مقتل المستوطن الذي أصيب في عملية طعن بقرية الفندق قضاء قلقيلية، قبل أسبوعين والتي نفذها الأسير الشاب يونس هيلان من قرية حجة؛ وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، وألقوا زجاجات حارقة باتجاه آليات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءين للمستوطنين في مناطق متفرقة، وحطموا مركبات مستوطنين بالقرب من بلدة الزبيدات في أريحا، ومستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قلقيلية.

وألقى مقاومون عبوة متفجرة على قوات الاحتلال في قرية النبي صالح بمدينة رام الله.

واندلعت مواجهات في 6 نقاط مواجهة، شهدتها مناطق رام الله وسلفيت وقلقيلية والخليل وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.