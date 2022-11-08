مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة و أوسوسانا لايف Live

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم الثلاثاء 8-11-2022 والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2022 حيث ستنطلق المباراة النارية على ملعب السادار في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث استعد الفريقين الاسبانيين إلى خوض غمار هذه المباراة التي ينتظرها الملايين من الأشخاص من المتابعين في مختلف انحاء دول العالم ولقد وضع فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على مشاهدة مباراة برشلونة و أوسوسانا بث مباشر على بين ان سبورت ، ويريد البرشا تحقيق فوز كبير في هذه المواجهة من أجل الحفاظ على ترتيبه في صدارة الدوري إذ يحتل المرتبة الأولى برصيد 34 بعد خوض 13 لعبة وعن التفاصيل حول التشكيلة وتردد القنوات الناقلة فهي التالي:.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن

وبعد هذه المقدمة التي لخصنا فيها الاهتمام لدى الفريقين في هذه المواجهة التي ستذاع على العديد من القنوات ابرزها قناة beIN SPORTS يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة و أوسوسانا الآن على يلا شوت وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــا ، كما ونذكر بان المباراة ستذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الأردن وسوريا ، وفي تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت

وسوف نضع بين ايديكم توقيت انطلاق مباراة برشلونة و أوسوسانا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني 2022 إذ بدأ فعليًا الجمهور المتحمس لهذه المباراة في التوجه إلى الملعب وهو بالآلاف وفيما يلي التوقيت وهو على النحو التالي:

ويمكن لجميع زوار المقالة التي نتحدث بها حول مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن على يلا شوت ، أولا: 10:00 مساءً بتوقيت قطر. ثانيا: 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا. ثالثا: 10:00 مساء بتوقيت جزر القمر . رابعا: 10:00 مساء بتوقيت السعودية . خامسا: 9:00 مساء بتوقيت مصر .

كما ونواصل معكم تقديم أوقات مباراة برشلونة ضد أوسوسانا وهو التالي: سادسا: 10:00 مساء بتوقيت فلسطين . سابعا: 10:00 مساء بتوقيت الأردن. ثامنا: 10:00 مساء بتوقيت سوريا . تاسعا: 10:00 مساء بتوقيت لبنان . عاشرا: 10:00 مساء بتوقيت العراق . الحادية عشرة : 9:00 مساء بتوقيت السودان . الثانية عشرة : 10:00 مساء بتوقيت اليمن . الثالثة عشرة : 9:00 مساء بتوقيت ليبيا .

اما في هذه الدول ، فإن توقت المباراة يأتي على النحو التالي: الرابعة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت تونس . الخامسة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت الجزائر . السادسة عشرة : 7:00 مساء بتوقيت المغرب . السابعة عشرة : 11:00 مساء بتوقيت الإمارات. الثامنة عشرة: 10:00 مساء بتوقيت البحرين. التاسعة عشرة: 11:00 مساء بتوقيت سلطنة عُمان. العشرون: 10:00 مساء بتوقيت الكويت ، وعن تشكيلة فريق برشلونة فهو على النحو التالي:.

بث مباشر مباراة برشلونة و أوسوسانا HD

ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق برشلونة التي سيواجه من خلالها نظيره أوسوسانا هذه الليلة وما يفصلنا عن بدء عرضها سوى ساعات قليلة جدًا ، وهي على النحو التالي: إذ انه يأتي في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. وفي خط الدفاع: اريك جارسيا، جويل كوندي، روبيرتو، اليخاندرو بالدي. وفي خط الوسط: جافي، بيدري، سيرجيو بوسكيتس. وفي خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي، إنسو فاتي، عثمان ديمبلي.

المدريدي يفسرها بهذا الشكل



اذا كان يتناقش مع برشلوني عن افضلية الحراس بيقول السبب دفاع برشلونه



اذا كان يتناقش ويقارن بين الدفاعات بيقول حارس برشلونه غير



اذا كان يتناقش عن المنظومة بيحطها بالافراد واذا كان يتناقش عن افراد بيعطي الافضلية للمنظومة . pic.twitter.com/od7Af9jETU — J-O-H-A-N (@johanbarca142) November 8, 2022

ولقد وضعنا لكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوسوسانا بث مباشر الآن ويمكن لكم التعرف عليها وهو على النحو التالي: أولا: قناة Eleven Sports 1 البولندية على قمر هوت بيرد “الأوروبي وهو التالي: تردد 11487، رأسي (V)، ومعدل ترميز 27500.

وفي القناة الثانية التي ستذيع مباراة برشلونة اليوم بث مباشر قناة SSC5 السعودية حيث يكون ترددها القناة التالية: وعلى قمر Arabsat 2 B، تردد 12418، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4. أما تردد قناة BT sport 1 HD البريطانية: القمر Astra 2A/2B/2D، تردد 12515، استقطاب أفقي، ترميز 22000، التصحيح 3/4.

مباراة برشلونة مباشر لايف اليوم

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول تردد قناة Eleven Sports 1 HD Portugal وهو التالي: قمر Hispasat 1B/1C/1D ، تردد 12398، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4. قناة “Sport 1” التشيكية على قمرة يوتلسات 16 شرق وفيما لي تردد 11366، رأسي (V)، ومعدل ترميز 30000.

وفي المرتبة الثالثة حول تردد القنوات التي من خلالها ستشاهدون مباراة برشلونة فهي قناة Fox Sports Italia ويكون ترددها التالي: 12054 ،استقطاب أفقي ، ترميز 29000 ، اما تردد قناة “TVP Sport” البولندية على قمر هوت بيرد “الأوروبي فهو 10834، رأسي (V)، ومعدل ترميز 27500.

احمد علق : :عصام الشوالي : هذا الريال عشان تهزمه يلزم تجبله برشلونة اصدق مقوله بالتاريخ والله ، خوض الانتخابات الرئاسية كمشجعين لبرشلونة نتمنى انه يترشح ومعاه مشروع واضح وحقيقي، ما نريد يكون رئيس لان اسمه بيكيه ولأنه لاعب كبير ببرشلونه المشروع اهم شيء ، يعني ترك باقي الملايين كرمال يصلح السمعة والانتخابات رجل اعمال ناجح وفهمان الشغل صح ".

عدي علق : اعتقد ينجح خصوصا هو رجل اعمال وهاي ممكن تكون الفترة القادمة يكون لاعب مشهور ومهم رئيس لريال مدريد وبرشلونة واعتقد يكون افضل هذا الشي للناديين واحتمال هذه اخر دورة لبيريز بسبب كبر عمره وانهاء جميع مشاريعه او احتمال يجدد فترة قادمة حتى ينتهي من فكرة السوبر الأوربي ولهذا السبب بعض الصحف ريال مدريد لمحت يكون الرئيس القادم شخص مثل زين دين زيدان او نادال لاعب التنس او حتى لاعب مثل اربيلو خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار النادي ملكية عامة والرئيس هو مجرد قائم على النادي وليس مالك ".

بث مباشر برشلونة دوت سبورت

خالد علق : "كده الجزء اللي باقي من حب لبرشلونه سوف ينهار احنا لسه عاملينا ليله في قلب الملعب من كم يوم خلينا ننساك كده بتاع 80 90 سنه جايين وبعد كده فكر في اللي انت عايز تعمله".

محمد علق : "ربي يفكنا شره فترة جاية غير يريح روحه ويحل مشاكل الصغار والورث متعه مع شاكيرا قبل نادي لا تو ماشي صح كان يقلب وجها بس".

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن ، عبير علقت : "ان تكون رئيس للنادي ليس بالأمر السهل تريد أموال تريد علاقات قوية مع اصحاب نفوذ لدعم مشروع النادي غير ذلك تفشل والنادي في الاصل يعاني من ديون متراكمة ، وكنت اعرف انه سيأخذ هذا القرار ومن بعد ذلك يستعين علي المدربين اشراكه اساسي والا دور علي فريق آخر ".

🚨🚨 سبورت :-



- برشلونة يُفكر بجدية في التعاقد مع ويلفريد زاها كوكيل حر في صيف 2023 . 🔵🔴🔥 pic.twitter.com/xoDeP4tnZ4 — iTKORA (@iT7RM) November 8, 2022

محمود علق : "هناك حقيقة واحدة لا يمكن تغييرها ب"هاهاها" وهي أن برشلونه ملك أوروبا وسيدها الأول و الأخير كل برشلوني يحط قلب و يتابعنا لمزيد من التطبيل للنادي الافضل شكرا ".

منى علقت : "كاين ناس تضحك على لاعب 15 سنة اساسي فالمستوى العالي اساسي في إسبانيا مع كل المدربين.. عندو اكثر من 30 لقب فاز بكل الالقاب لي يحلم بيها كل لاعب .. و زيد من عائلة بورجوازية غنية و مالكة .. رجل اعمال يسير شركات و ينضم دورات تاع التنس ..يجي قدور يشوف ماتش فالقهوة دفرة ما عندوش في جيبو يضحك عليه !! ".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوسوسانا الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم الثلاثاء 8-11-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .