الراصد الجوي يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الليلة حتى مساء يوم غدٍ

توقع الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الثلاثاء 8/11/2022، استمرار فرص هطول الأمطار الليلة حتى مساء يوم غدٍ.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به فلسطين خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، صنف "متوسط" تخلله زخات غزيرة من الأمطار.

وقد جلب القسم الأول من المنخفض وجبة امطار دسمة في المحافظات الشمالية والوسطى خاصة عند ساعات الفجر والصباح الباكر .

أما القسم الثاني تركزت فيه الأمطار في المحافظات الجنوبية (جنوب الضفة ، وشمال ووسط وجنوب القطاع) خلال ساعات الصباح وحتى الظهر ، وتراجعت عن المنطقتين الشمالية والوسطى من الضفة .

وأظهرت صوراً كميات الأمطار منذ الليلة الماضية من جهة ، ومنذ صباح اليوم من جهة أخرى ، حيث يتبين بوضوح أن بعد ساعات الصباح كانت أفضلية الأمطار للجنوب أضافةً لمناطق المثلث الشمالي، بينما كانت اكثر شمولية عند بدء المنخفض الجوي الليلة الماضية .