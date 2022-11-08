شركة إماراتية تستعد لشراء نادي ليفربول

تستعد شركة "دبي إنترناشونال كابيتال" الإماراتية إلى تقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم من مجموعة فينواي سبورتس الأمريكية المالكة للنادي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، أن الشركة هي المنافس الرئيس الذي سيقدم عرضاً بقيمة 4.3 مليار جنيه إسترليني مقابل شراء النادي الإنجليزي.

وتأمل مجموعة فينواي سبورتس في الحصول على 4.5 مليار جنيه إسترليني، وقد يتم الوصول إلى المبلغ المحدد في حال الوصول إلى صيغة اتفاق في المفاوضات بين الطرفين، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وفي العام الماضي، تلقت المجموعة عرضاً لبيع ليفربول مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني ولكن تم رفض العرض.

وكانت المجموعة الأمريكية المالكة لنادي ليفربول، قد أعلنت الاثنين عن عرض النادي للبيع، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب.