مناقشة أول رسالة ماجستير في جامعة الإسراء

ناقشت جامعة الإسراء بمقرها الرئيس بمدينة الزهراء، الثلاثاء، أول رسالة ماجستير منحتها عمادة الدراسات العليا في برنامج ماجستير إدارة الأعمال للباحث محمد محمد الحساينة في بحثه الموسوم "أثر عناصر المزيج التسويقي "4Cs" في تحسين الصورة الذهنية لشركة كهرباء غزة من وجهة نظر العملاء: الدور المعدل للثقافة المحلية".

وتكونت لجنة المناقشة من د. رأفت حسين الهور مشرفًا ورئيسًا، و أ.د. محمد زيدان سالم مشرفًا، ود. سمر رجب عطا الله مناقشًا داخليًا، ود. مجيد منصور مناقشاً خارجياً

وحضر وقائع المناقشة رئيس الجامعة أ. د. عبد الخالق الفرا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. علاء مطر، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. أحمد الحساينة، وعميد الدراسات العليا د. ناهض حجازي، وعمداء الكليات، ولفيفٌ من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وذوي الباحث، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية.

بدوره، أعرب رئيس الجامعة أ. د. عبد الخالق الفرا عن اعتزازه بهذا الانجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في شق طريقها نحو البرامج النوعية في الدراسات العليا التي تواكب حاجة المجتمع وتطورات العصر، لافتًا إلى أنّ مسيرة الجامعة ستستمر نحو الدور الريادي الذي رسمته منذ انطلاقتها، واعتماد برامج جديدة تسهم برفد سوق العمل بما يحتاجه من تخصصات فريدة ومطلوبة.

وثمّن أ. د. الفرا جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة مسيرة الجامعة على صعيد تذليل العقبات لإتمام المدينة الطبية، واعتماد البرامج النوعية في تخصصات الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم المهني والتطبيقي.

كما وجّه أ. د. الفرا شكره العميق لطواقم الجامعة وهيئاتها الأكاديمية والإدارية والدراسات العليا لإتمام هذا الإنجاز، منوهًا إلى أنّ الجامعة بصدد التقدم لاعتماد مزيد من البرامج الأكاديمية في التخصصات كافة.

ولفت د. ناهض حجازي إلى أنّ رؤية الجامعة طموحة بحرصها على ضمان تقديم الخدمات التعليمية النوعية الأكثر تطورًا وحداثة في البرامج الاكاديمية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مناقشة العديد من رسائل الماجستير في إدارة الأعمال والقانون.