الجزائر تبدأ في انتاج حقل نفطي جديد في جنوب البلاد

بدأت الجزائر، اليوم الثلاثاء، في الإنتاج بحقل نفطي جديد في حوض بركين بولاية ورقلة جنوب البلاد، بعد سبعة اشهر من اكتشافه.

شركة شركة "سوناطراك" الوطنية الجزائرية، أعلنت، في بيان لها، عن بدء الإنتاج بهذا الحقل النفطي "HDLE - HDLS" المرتبط بعقد "زملة العربي" الواقع بحوض بركين على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود، بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالي.

وأشارت إلى أنها حصلت على ترخيص في الإنتاج به في شهر أكتوبر الماضي أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه.

وأكدت الشركة، أن هذا الحقل سينتج ما يقدر بـ 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميا، مشيرةً إلى أنه من المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة في العام 2023 مما سيسمح برفع مستوى الإنتاج إلى حوالي 17 ألف برميل يوميا.

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه "سوناطراك" 51 بالمائة من الحصص بينما تمتلك "إيني" النسبة المتبقية والبالغة 49 بالمائة.