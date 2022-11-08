طالع رسالة والدة الشهيد إبراهيم النابلسي لأهل غزة

وجهت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أهالي قطاع غزة.

وقالت والدة الشهيد: "يا أهل غزة نرفع لكم التحية عالية من نابلس جبل النار وعرين الأسود، وكل الفخر وأنتم تجددون بيعة الدم لكل شهداء فلسطين".

وأضافت في رسالتها، "أيها الأوفياء لدماء الشهداء سطرتم أروع الملاحم والبطولات ومرغتم أنف الاحتلال بالتراب"، مؤكدةً أن "هذه التضحية لن تضيع سدى ولقائنا قريب في المسجد الأقصى".

واغتالت قوات الاحتلال المطارد الشهيد إبراهيم النابلسي (26 عامًا) مع اثنين من رفقاءه بعد محاصرة منزل كانوا بداخله بالحارة الشرقية القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بـ9-8-2022، حيث اندلعت اشتباك مسلح استمر اكثر من نصف ساعة.